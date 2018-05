Il comune di Roma cerca 10 bagnini per la stagione estiva. L'annuncio è stato pubblicato sul sito del X Municipio, quello di Ostia per intenderci, con un bando diviso in due lotti per cinque postazioni da bagnino ciascuno, per le spiagge libere di Castelporziano che sono di giurisdizione comunale. Le postazioni dei bagnini passeranno così da due a dodici. I guardia spiagge dovranno prendere servizio il prossimo 16 giugno, fino al 31 agosto, rimanendo in servizio setter giorni su sette dalle 9.00 alle 19.00. Dal 1 al 30 settembre invece la loro presenza sul bagnoasciuga sarà prevista solo nei festivi e nel fine settimana, sempre dalle 9.00 alle 19.00

"L'importo complessivo dell'appalto, iva esclusa – si legge nel bando di gara – è di complessivi euro 81.557,38 per un totale di n. 5 postazioni di salvataggio per il lotto 1 e di complessivi euro 81.557,38 iva esclusa per un totale di n. 5 postazioni di salvataggio per il lotto 2". Le offerte dovranno essere trasmesse a Roma Capitale Municipio X Ufficio Demanio Marittimo Via del Martin Pescatore, 66 00124 entro le 12 del 29 maggio.