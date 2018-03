in foto: Una delle fotografie postata dal comico Maurizio Battista su Facebook

Il comico romano Maurizio Battista ha postato alcune fotografie su Facebook per denunciare l'inciviltà di alcuni suoi concittadini. "Ore 17 via Domodossola….il sindaco lo può fare anche Superman ma queste cose non le risolverebbe .. rimangono una vergogna…senso civico…sotto zero…c'è da vergognarsi..una buona serata a tutti", ha scritto l'attore. Via Domodossola si trova tra piazza Re di Roma e via Appia Nuova, nei pressi della nota pasticceria Pompi.

Tantissimi i commenti dei fan e le condivisioni del post. Per esempio Cristian scrive: "Meno male che c'è gente come Maurizio Battista, che da romano per bene non cerca inutili scusanti, ma sottolinea e rimarca lo scarsissimo senso civico di tanti romani come lui.Vergogna!!!Molti romani e napoletani accomunati da scarsa educazione civica". Oppure Marzia: "Grande Maurizio!!!!! Sotto casa mia uguale! Passa il camion dell' Ama a svuotare i cassonetti e la mattina dopo ci ritrovi vicino un divano, un materasso o un rifiuto ingombrante che avrebbero potuto portare all' isola ecologica vicino…tacci loro! Regaliamo Roma ai francesi! O agli svizzeri! È l' unico modo per salvare questa nostra povera città!".