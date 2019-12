in foto: Il Colosseo rosso per i 50 anni dell’Ail

Il Colosseo si tinge di rosso per le Stelle di Natale dell'Ail, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, che quest'anno festeggia il 50esimo anniversario. Come ogni anno il 7 e l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, in moltissime piazze italiane saranno presenti i volontari con le Stelle di Natale, il cui acquisto servirà a finanziare la ricerca contro i tumori del sangue. Con l'illuminazione del Colosseo si concludono proprio le celebrazioni dedicate per i cinquant'anni dell'associazione sostiene e aiuta i pazienti e le famiglie. L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra AIL, il Parco Archeologico del Colosseo e il Comune di Roma Capitale.

Le celebrazioni per i 50 anni dell'Ail

"L'Ail – si legge in una nota – ha celebrato quest'anno mezzo secolo di attività: 50 anni di valori, passione e impegno sempre a fianco dei pazienti e a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue. Era l'8 aprile 1969 quando venne costituita a Roma con l'obiettivo di sostenere la ricerca, l'assistenza e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie del sangue. Oggi Ail è una realtà forte e radicata, presente più che mai nel cuore della gente e sul territorio nazionale".

"Grazie Trio Medusa e a Parco archeologico del Colosseo per averci accompagnato all’accensione del Colosseo e per aver ricordato l’importanza di essere una #buonastella", si legge sulla pagina Facebook dell'Ail.