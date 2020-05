in foto: Colosseo (Foto LaPresse)

Il Colosseo riaprirà ai visitatori da lunedì primo giugno. Per evitare di sovraffollare le ore di punta dei mezzi pubblici l'orario di ingresso subirà una variazione: si potrà entrare solo a partire dalle 10,30 e fino alle 19,15 con ultimo accesso alle 18,15. Due saranno le tipologie di biglietto, che consentiranno la visita al Foro Romano-Palatino e al Colosseo. Rimarrà attivo il biglietto valido 24 ore dal costo di 16 euro e verrà introdotto un ticket pomeridiano al prezzo di 9,50 euro (valido dalle 14 e fino alla chiusura). Questa agevolazione, spiega il PArCo, è destinata soprattutto ai romani, che potranno visitare il Colosseo al termine della giornata lavorativa.

Accesso consentito solo dopo rilevazione delle temperatura corporea

Per garantire la sicurezza di operatori e visitatori è stato sottoscritto un protocollo d'Intesa tra il Parco Archeologico del Colosseo e la Asl Roma 1, che offrirà supporto su due fronti: quello tecnico-scientifico e formativo e quello sanitario, con un presidio aperto dalle 10 alle 10 per coloro che risulteranno con febbre. L'accesso al Colosseo sarà infatti consentito dopo misurazione della temperatura con termoscanner.

"Il benessere del nostro personale e dei nostri visitatori è una priorità assoluta da sempre, e tanto più ora in questo momento di emergenza. Il PArCo ha lavorato in questi mesi per mettere in campo tutte le azioni volte alla tutela della sicurezza del proprio pubblico, fondamentale per consentirne la riapertura. In questo senso ringrazio il direttore generale dell’ASL Roma 1 Angelo Tanese per l’assoluta disponibilità dimostrata a supportare il PArCo con la professionalità e l’importante esperienza maturata in tema di misure di prevenzione e di monitoraggio del contagio CoVID-19. Grazie a questa collaborazione è stato possibile definire tutte le preliminari procedure di sicurezza. E sarà sempre la ASL Roma 1 ad assicurare il costante supporto medico-sanitario in caso di possibili situazioni di emergenza durante gli orari di apertura al pubblico del PArCo", ha dichiarato il Direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.