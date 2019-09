in foto: il castello di Santa Severa

Le terme naturali in Islanda, la biblioteca centrale di Helsinki in Finlandia, il castello del magnate della stampa Hearst in California, il museo nazionale del Qatar a Doha, un albergo roulotte nel parco di Yosemite, una distilleria in Scozia, addirittura una pizzeria in Pennsylvania. Ma nella lista delle "100 esperienze al mondo da vivere nel 2019", la ‘World's Greatest Places' stilata dal settimanale statunitense Time, trova spazio anche il Castello di Santa Severa, che da pochi mesi ospita anche un ostello, che è considerato uno dei più bei luoghi dove dormire nel mondo nel 2019. Si tratta dell'unica località italiana inserita nella lista insieme al Teatro Galli di Rimini. Il giornalista Wilder Davies motiva così là scelta: "Volete stare in un castello medioevale per meno di 50 dollari a notte? Un esempio è questa cittadella sulla spiaggia del 14esimo secolo, che ora è anche un ostello. Dopo quattro anni di ristrutturazione, il castello adesso ospita anche un complesso museale e un ostello con 42 posti. I visitatori possono esplorare il posto, imparare tutto sull'antica arte della navigazione o rilassarsi in spiaggia o dietro le sue mura. Il lunedì è chiuso al pubblico e così gli ospiti possono girare liberamente".

Nella lista ci sono parchi, musei, hotel e ristoranti, scelti dai giornalisti del Time in base a fattori chiave come la qualità, l'originalità, la sostenibilità e l'innovazione. Contento per il riconoscimento il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha commentato così: "Sono particolarmente orgoglioso di questa segnalazione che riconosce non solo il grande patrimonio storico rappresentato dal Castello ma anche il lavoro che la nostra amministrazione ha portato avanti per rendere fruibile a tutti un bene pubblico cosi' importante. Il nostro castello baciato dal mare e' una risorsa del litorale laziale che comincia ad essere apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo".