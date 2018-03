in foto: Il castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa, la suggestiva fortezza sulla spiaggia di Santa Marinella, resterà aperta al pubblico a Pasqua e Pasquetta. Il maniero ‘baciato dal mare' sarà visitabile dalle ore 10 fino alle ore 19, mentre resterà chiuso martedì 3 aprile. Il castello si trova a circa 60 chilometri da Roma ed è raggiungibile attraverso l'autostrada Roma-Civitavecchia oppure attraverso la via Aurelia.

I visitatori potranno scegliere tre percorsi di visita: con il Percorso Medievale si potrà passeggiare per il Borgo, partendo dal Cortile della Guardia e delle Barrozze per raggiungere la Chiesa dell’Assunta, proseguendo con la visita al Battistero, alla Piazza della Rocca, agli Scavi Chiesa Paleocristiana, alla Casa del Nostromo fino al Museo della Rocca. Il Percorso Torre Saracena prevede una speciale visita accompagnata alla imponente fortificazione cilindrica, il ‘Maschio', anticamente chiamata “La Torre del Castello”, che fu fatta costruire a metà del IX secolo da papa Leone X e, infine, il Percorso Archeologico con visita al Museo del Mare e della Navigazione Antica, all’ Antiquarium e scavi di Pyrgi, alle mura poligonali. Il percorso si conclude con la vista di Pyrgi sommersa dal grande giardino o ex palmeto del Castello. Il porto di Pyrgi fu costruito nel VII sec. A. C. come sbocco sul mare della potente Caere ( Cerveteri) lontana 13 km e fu tra i più importanti scali marittimi di tutta l’Etruria.