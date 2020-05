in foto: Il cannone del Gianicolo (La Presse)

Il cannone del Gianicolo fa cilecca. Nonostante svariati tentativi, tra i sorrisi dei pochi presenti, il ‘mezzogiorno' di fuoco a Roma ieri non c'è stato, probabilmente per un guasto tecnico del meccanismo che ha reso impossibile il classico svolgimento dell'amato rito romano famoso in tutto il Mondo. Il tradizionale sparo a salve, come riporta La Repubblica, per la prima volta dopo 172 anni, cinque mesi e 18 giorni è saltato. Episodi simili sono già accaduti in passato, come in parte a giugno dello scorso anno, per lo strappo poco deciso del militare dal reggimento addestrativo del Comando Artiglieria di turno, ma la cerimonia è stata poi portata a termine. Si è verficato anche nel 2009, ma neanche in questo caso è stato riconducibile a un malfunzionamento, com'è accaduto il 19 maggio 2020.

La storia del cannone del Gianicolo

Il cannone di papa Pio IX che svetta sul belvedere del Gianicolo rappresenta uno dei rituali simbolici più catteristici di Roma, che affonda le radici nella Storia e al quale ogni giorno assistono decine di turisti. Fu introdotto per la prima volta il 1 dicembre del lontano 1847 dal Pontefice, che ha fatto coordinare lo sparo al rintocco delle campane delle chiese della città. Quello che si usa oggi è un obice formato da due parti di cannoni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Durante questo periodo di conflitto la tradizione ha subito una battuta d'arresto, per poi riprendere il 21 aprile 1959, in occasione del 2712esimo Anniversario della fondazione di Roma. Inizialmente il cannone si trovava a Castel Sant'Angelo, poi passare sulle pendici di Monte Mario, infine sul Gianicolo, proprio sotto alla statua di Garibaldi.