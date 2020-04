in foto: Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella serata dello scorso venerdì 24 aprile a Setteville di Guidonia, nell'hinterland est delle capitale, all'interno di un capannone. Si tratta di un 65enne di nazionalità cinese da tempo residente in Italia con la famiglia. A fare la macabra scoperta il figlio che, preoccupato dopo non essere riuscito per diverse ore a mettersi in contatto con il genitore, si è messo in macchina e si è recato nel magazzino di merce dove l'uomo lavoro trovando il corpo senza vita riverso in terra.

Al magazzino un'ambulanza e le forze dell'ordine

Immediatamente ha chiesto l'intervento dei soccorsi: sul posto un'ambulanza del 118 il cui personale, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 65enne. Il magazzino si trova in via Galileo Galilei, un piccola strada senza via di uscita nella zona industriale, dove si susseguono magazzini e capannoni.

Sul corpo nessun segno di ferita o aggressione

Secondo una prima analisi l'uomo non presentava ferite o segni superficiali compatibili con un'aggressione o una caduta, per questo al momento si pensa che l'uomo sia stato colto da un malore, ma solo ulteriori accertamenti potrà stabilirlo con certezza. Il corpo è stato trasferito in obitorio in attesa dell'esame autoptico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Tivoli e sull'episodio è stato aperto un fascicolo.