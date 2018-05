Ragazzo ucciso a colpi di fucile dal suocero per un debito di 60 euro: il cadavere in un campo

Il cadavere di un ragazzo di 25 anni è stato trovato questa notte in una zona di campagna di Castel Madama, in provincia di Roma. Il giovane, Alberto Delfini, è stato ucciso. I carabinieri hanno fermato per il delitto il suocero, un uomo di 46 anni: avrebbe ucciso il genero al culmine di una lite per un debito di 60 euro.