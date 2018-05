in foto: Il nuovissimo centro commerciale Aura a Valle Aurelia

Un tablet rubato al McDonald's: questo il primo furto che si verifica nel nuovissimo centro commerciale Aura di Valle Aurelia, inaugurato solo due settimane fa. Due ladri, romani di 35 e 37 anni, hanno rubato il tablet lo scorso 20 aprile e poi lo hanno rivenduto a una tera persona. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro sono riusciti sia a risalire all'identità dei ladri, ma anche a quella dell'acquirente e così hanno potuto recuperare il tablet e restituirlo alla catena di fast food.

I ladri, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati a piede libero mentre nei confronti del solo 35enne è scattato l’arresto per la violazione delle prescrizioni inerenti la misura cui era sottoposto. L'uomo infatti si trovava già in libertà vigilata. L'acquirente del tablet, un cittadino del Bangladesh di 40 anni, è stato a sua volta denunciato a piede libero per ricettazione. Aveva pagato il tablet soli 25 euro. L'arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa di giudizio.