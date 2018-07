in foto: La casetta sull’albero a Villa Ada – Foto Osservatorio Sherwood

Una casetta sugli alberi, a circa 30 metri d'altezza, nel cuore di Roma. Un misterioso ‘Barone rampante', per citare il personaggio creato dallo scrittore Italo Calvino, ha deciso di costruire la sua dimora in cima a un grande cedro nel bosco di Villa Ada.

La sua presenza era stata segnalata dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, ma mai nessuno aveva avuto avuto il coraggio di scalare l'altissimo albero per verificare. Nei giorni scorsi una mini-cordata di tecnici dell'Osservatorio ambientale Sherwood ha deciso di scalare il cedro per far visita al misterioso abitante del bosco. In cima hanno trovato due piccole piattaforme costruite con legno compensato, ben ancorate ai rami e protette da paratie e reti di corda. Non hanno trovato nessuno, ma c'erano zainetti, indumenti appesi a stendere e persino una scorta d'acqua, segno che qualcuno ci vive o ci ha vissuto. Da lassù il panorama, come dimostrano le foto scattate dagli scalatori dell'Osservatorio Sherwood, è stupendo.

Si tratta di un "giaciglio ai confini della realtà, davvero impegnativo da raggiungere che fa di questo misterioso e al momento ignoto costruttore e abitante della foresta un degno erede del leggendario Barone Rampante narrato da Italo Calvino", commenta Lorenzo Grassi, coordinatore dell'Osservatorio ambientale Sherwood.