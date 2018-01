in foto: Foto da Tripadvisor

Si trova a Borgo Pio, nel cuore di Roma e a pochi passi da piazza San Pietro. Ma nonostante la posizione invidiabile è uno dei bar peggiori di Roma. Lo testimonia la sua poco lusinghiera posizione in classifica su Tripadvisor: posizione 9.500 (più o meno) su 10.143 ristoranti censiti a Roma dal popolare sito di recensioni. Quella di Piotr, turista polacco, è solo l'ultima ‘recensione da incubo' lasciata sulla bacheca del bar. "Ti mostrano un menu senza prezzi. Non prendete mai quello che il cameriere raccomanda, il cibo è orribile (pasta scongelata e pizza con ingredienti vecchi). Abbiamo ordinato un'acqua piccola, Coca cola da 0,5 l, mix di pasta ?! e una "combinazione" di pizza. Questo cibo non esiste nel menu fuori dal ristorante! Alla fine abbiamo ricevuto il conto di 63,25 euro. Ho chiesto il motivo per cui sono addebitati 6,50 euro per una Coca Cola alla spina da 0,4 (abbiamo ordinato 0,5 l di coca) . Risposta: siamo fortunati perché ci hanno dato lo sconto e il coke 0,5 l costa 8,50 euro".

Come detto è solo l'ultima delle recensioni negative. "Ci siamo fermati per mangiare una cosa al volo visto che diluviava. 73 euro due primi due secondi, due acque da 50 cl e due caffè. Una truffa legalizzata. Ovviamente fuori non erano esposti i prezzi e nemmeno ce li hanno fatti vedere nei menù quando ci siamo messi a sedere", scrive un turista a novembre. E un altro: "Oltre ad essere ladri visti i prezzi spropositati, il luogo è osceno, soprattutto i servizi igienici che di igienico non hanno nulla. Cibo?? La pizza che ricorda la suola delle scarpe se non peggio, immangiabile…il tutto alla modica cifra di 15 euro!! 2,50€ per la bottiglia di acqua da mezzo litro!! Assolutamente sconsigliato, è una trappola per turisti ignari, frequentato perché vicino al Vaticano". E ancora: "Qualità pessima. La pizza Buitoni, surgelata è più buona. Carissimo. Una pizza e 2 bottigliette di acqua 22 euro".