Venerdì 5 gennaio inizieranno i saldi invernali a Roma e nel Lazio. Secondo una stima di Confcommercio il budget per abbigliamento, calzature accessori sarà di 143 euro a persona. Secondo Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio, "dopo un Natale ancora sospeso tra una crisi che sembra volgere al termine ed una ripresa ancora debole almeno nel fashion retail, la buona notizia è l'incremento di due punti della fiducia dei consumatori, tornato ai livelli del gennaio 2016. Un ingrediente, questo, imprescindibile, oltre al potere di acquisto degli Italiani, per sostenere i consumi in questo periodo dei saldi di fine stagione, che per meteo e calendario è appena iniziata. La spesa per gli acquisti in saldo per valore sarà leggermente inferiore a quella dell'anno scorso, ma in linea con il momento".

La spesa media per famiglia: 331 euro.

Saranno oltre 15 milioni, su un totale di 26 milioni, le famiglie italiane che acquisteranno merce in saldo. A famiglia, sempre stando alle stime di Confcommercio, si spenderanno in media 331 euro. Dato che il numero di componenti per famiglia è stimato in 2,3, a persona verranno spesi circa 143 euro in acquisti a prezzo scontato. I saldi invernali nel Lazio termineranno il 28 febbraio 2018.