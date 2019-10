in foto: L’albero di Natale dello scorso anno in piazza San Pietro

Quest'anno l'albero di Natale di piazza San Pietro arriverà dall'altipiano di Asiago e sarà legato al ricordo della tempesta che un anno fa esatto devastò molte zone del Triveneto. Il grosso abete rosso, alto circa 26 metri e con un diametro di 70 centimetri, arriverà per la precisione dal territorio del comune di Rotzo e delle frazioni di Pedescala e San Pietro. Insieme ad esso sono stati donati altri venti alberi, che verranno sostituiti con 40 abeti per reintegrare i boschi colpiti dalle tempeste di ottobre e novembre 2018.

Il presepe arriva da Scurelle, comune della Valsugana in provincia di Trento. E' realizzato quasi interamente di legno e ospiterà circa una ventina di personaggi a dimensioni naturali. In ricordo della tempesta verranno collocati come sfondo alcuni tronchi prelevati dalle zone colpite dal nubifragio. Il presepe nell'Aula Paolo Vi sarà invece curato dal Gruppo presepio artistico Parè di Conegliano, in provincia di Treviso.

La cerimonia di illuminazione il 5 dicembre

La cerimonia di inaugurazione del presepe e dell'illuminazione dell'albero di Natale di piazza San Pietro si terrà giovedì 5 dicembre, alle 16.30, alla presenza del cardinale Bertello, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e del vescovo Vérgez Alzaga, segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L'albero e il presepe rimarranno al centro della piazza fino alla fine delle feste di Natale, cioè la festa del Battesimo del Signore, domenica 12 gennaio 2020.