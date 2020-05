Nuovi strumenti e più ampi spazi di manovra per gli enti locali. Sono le richieste della sindaca di Roma Virginia Raggi, alla vigilia della parziale riapertura del Paese da lunedì 4 maggio. La prima cittadina pone alta l'attenzione sulla necessità di una rapida riattivazione di appalti e cantieri dopo settimane di sospensione delle attività. Parola d'ordine per Raggi è "marciare a velocità doppia, per recuperare il terreno perso". E per farlo servono, spiega, tempi delle procedure ridotti pratiche snellite. Alcuni cantieri pubblici sono già ripartiti lo scorso 27 aprile, grazie alla deroga della Prefettura e nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti. "La sfida – spiega Raggi – è rilanciare subito gli investimenti e le opere, sia pubbliche che private. Un obiettivo che può essere raggiunto soltanto tramite un'opera di semplificazione, affinché gli enti locali possano effettivamente diventate il motore del rilancio del tessuto imprenditoriale ed economico".

Approvato il regolamento Incentivi

Nei giorni scorsi il comune di Roma ha messo in campo degli strumenti come il Regolamento Incentivi, approvato in Giunta. Si tratta di uno strumento che prevede l’attribuzione di specifici incentivi economici finalizzati a favorire l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione. Il tutto dovrà essere realizzato, chiarisce Raggi, nel rispetto delle misure anti-contagio, con l'obbligo della mascherina e del distanziamento sociale.