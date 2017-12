Sabato 23 e domenica 24 dicembre si potrà viaggiare per tutto il giorno su metro, tram e autobus di Roma al costo di un solo biglietto e cioè 1 euro e 50 centesimi. In altre parole il Bit, che di solito vale 100 minuti, durerà per tutto il giorno in cui è stato acquistato, come se fosse un biglietto giornaliero. Così ha deciso la giunta capitolina con l'obiettivo di invogliare i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici durante le ultime ore di shopping prenatalizio.

La sindaca Raggi: "E' un piccolo regalo per tutti i cittadini"

A diffondere la notizia, su Facebook, è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi: l'incentivo programmato per il 23 e il 24 dicembre, spiega la prima cittadina "è un piccolo regalo rivolto a tutti i cittadini. Obiettivo è disincentivare l’utilizzo dell’auto privata, diminuire il traffico nel periodo pre-natalizio e contenere quindi le emissioni inquinanti”. L'assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo, ha precisato: “La novità fa parte degli interventi messi in atto da quest’Amministrazione per le festività natalizie. Vogliamo incrementare l’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e agevolare la mobilità nel periodo delle feste”. Previste e confermate anche le consuete navette dello shopping, che accompagnano cittadini e turisti nelle più importanti vie della Capitale.