Ikea approda nel centro di Roma, con l'apertura di un megastore dedicato allo shopping per la casa. Dove? Nel quartiere Ostiense, ospitato all'interno della struttura di Eataly. Il regno del cibo ha investito diversi milioni di euro e prevede di ristrutturare per l'occasione anche tutta l’area ristoranti. Il nuovo punto vendita sorgerà in una zona un po' trascurata, a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dalla metro Piramide. Ancora nessuna indiscrezione sull'inaugurazione: il taglio del nastro è previsto il 30 ottobre ma non si sa ancora quando i clienti potranno visitarlo. Tra qualche giorno, Andrea Guerra e Oscar Farinetti, capi-azienda della catena del food italiano e un country manager del gigante svedese si incontreranno per sottoscrivere quello che si presenta come un vero e proprio ‘matrimonio commerciale'. Il megastore sarà disposto su due piani, ampiamente rifornito di mobilio e oggetti d'arredamento firmati Ikea.

Con la nuova apertura Ikea avrebbe il terzo punto vendita in città, dopo quello di Anagnina, a Roma Sud e di Porte di Roma, a nord della Capitale, oltre all'Ikea PopUp Store a piazza San Silvestro, completamente dedicato alla cucina.