in foto: Ikea

In via Gregorio VII, uno dei templi romani dell'arredamento, ricchissima di negozi di design, divani e cucine, aprirà anche un nuovo negozio di Ikea. Si tratta del primo store ‘Plan&Order' italiano e verrà inaugurato al civico 309 il prossimo 20 settembre. Il negozio sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 10 alle 20, ed è raggiungibile con questi autobus: 98, 190F, 881, 916, 916F, n95, n904.

Il nuovo store ‘Plan&Order' di via Gregorio VII

A Roma ci sono due megastore Ikea, quello di Porta di Roma e quello di Anagnina, poi il pop-up store di San Silvestro, pieno centro di Roma, il pop-up store di Roma Ostiense, in collaborazione con Eataly e i box ‘Progetta&Arreda', come quello che si trova all'interno del centro commerciale Aura, quartiere Aurelio. Quello di Gregorio VII sarà uno store ‘Plan&Order', a metà strada tra un megastore e un pop-up store. Intanto per le dimensioni: 800 metri quadrati, quindi non piccolo, ma neanche paragonabile agli store tradizionali, grandi circa 30mila metri quadrati. Nel nuovo store i clienti potranno ispirarsi, guardare i prodotti e alcune soluzioni esposte come in un classico showroom. Si potrà progettare la propria casa con l'aiuto di un esperto e acquistare i prodotti online, con anche la possibilità di richiedere un servizio a domicilio con un interior designer.

"Chi lo desidera può continuare a recarsi nei negozi tradizionali, trascorrere lì un’intera giornata con la famiglia e portarsi a casa i mobili da montare. Ma ora proponiamo anche altre esperienze, diverse a seconda del tipo di clientela, del Paese, della città", ha spiegato al Sole 24 Ore Juvencio Maetzu, Cfo e Deputy Ceo di Ikea Group.