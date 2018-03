in foto: Il professor Andrea Monda e i suoi studenti – foto Facebook della trasmissione tv ’Buongiorno Professore’

Papa Francesco ha deciso di affidare la preparazione dei testi per la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo a un gruppo di studenti. I ragazzi saranno coordinati dal professor Andrea Monda, che insegna al liceo classico Pilo Albertellli, quartiere Esquilino a Roma. Lo ha reso noto Greg Burke, portavoce della Santa Sede. Questo, ricorda il Vaticano, è l'anno che il Papa, con il Sinodo di ottobre, ha deciso dedicare ai giovani. I ragazzi che scriveranno i testi della Via Crucis, ribadisce Burke, "sono studenti di un liceo classico romano, dove Monda insegna religione".

Monda, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista, è fratello di Antonio, scrittore e direttore della Festa del Cinema di Roma. Il professor Andrea Monda conduce ‘Buongiorno Professore', una trasmissione in onda su Tv2000, l'emittente della Cei. Monda, si legge sul sito di Tv2000, collabora con diverse testate giornalistiche, tra le quali Avvenire, e scrive recensioni per La Civiltà Cattolica. Presidente dell’associazione BombaCarta, che organizza laboratori ed eventi culturali. Dal 2006 tiene un seminario su religione e letteratura presso la Pontificia Università Lateranense. Autore di saggi letterari dedicati a Tolkien e Lewis, e di un saggio biografico su Benedetto XVI.

Nel 2013 i testi per la via Crucis furono scritti da ragazzi libanesi sotto la guida del cardinale Béchara Boutros Raï (2013), dall'arcivescovo di Campobasso-Bojano nel 2014, da Renato Corti, vescovo emerito di Novara nel 2015, da Gualtiero Bassetti, cardinale e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve nel 2016 e da Anne-Marie Pelletier, docente di Sacra Scrittura ed Ermeneutica biblica, nel 2017.