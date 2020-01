in foto: Piero Angela

Piero Angela non smette di scoprire e far scoprire le meraviglie del mondo e della cultura. A quasi 92 anni di età il più famoso divulgatore scientifico e culturale italiano, amato da un pubblico di tutte le età, presenta all'Auditorium della Concilizione di Roma una serata tutta dedicata al mare. Una serata incredibile, una sola data nella capitale il prossimo 4 aprile, durante la quale il giornalista inventore e volto di Superquark, racconterà in compagnia dell'instancabile esploratore e fotografo del mare Alberto Luca Recchi, una delle ultime frontiere del nostro pianeta che l'uomo non ha ancora esplorato. Un racconto che si dipanerà dal mare di casa nostra agli abissi più profondi, tra curiosità e le immagini mozza fiato di Recchi. Uno show inedito che racconta anche quello che è un ecosistema fragile che soffre per colpa dell'uomo, della pesca intensiva e dell'inquinamento.

Lo scrittore e fotografo del mare Alberto Luca Recchi è l'unico italiano ad avere avuto l'onore di dare alle stampe un libro con il National Geographic e, con Piero e Alberto Angela ha firmato tre libri dedicati alla scoperta dei mari e degli animali che li abitano, tra paesaggi incantevoli e curiosità.

Piero Angela e Albero Luca Recchi "I segreti del mare": tutte le informazioni

Lo spettacolo "I segreti del mare" si terrà il 4 aprile del 2020 all'Auditurium della Conciliazione in via della Concilizione 4, in pieno centro a Roma a due passi da piazza San Pietro. Le prevendite sono già in vendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati o direttamente al botteghino. Il costo va dagli 80.00 euro di una "poltronissima" ai 35 euro in galleria.