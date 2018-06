Grande evento per tutti i fans romani dei Pearl Jam. La leggendaria rock band statunitense, partita il 12 giugno da Amsterdam con il tour europeo che in Italia li ha visti suonare anche a Milano ed a Padova, sarà infatti in concerto allo Stadio Olimpico martedì 26 giugno. Un live che si preannuncia davvero mozzafiato, circa tre ore di musica e spettacolo guidati dalla straordinaria energia di Eddie Vedder e compagni. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a a partire da 54,25 euro acquistabili su TicketOne.

A tutto ritmo! Formatisi a Seattle nel 1990 e diventati un'icona del genere musicale grunge/rock alternativo, i Pearl Jam possono assolutamente definirsi come una tra le band più famose e di successo degli anni novanta, presente anche dall'anno scorso sulla "Rock and Roll Hall of Fame". Con all'attivo oltre venticinque anni di carriera sul palco e con oltre sessanta milioni di dischi venduti, di cui trenta soltanto negli Stati Uniti, è facile immaginare come vedere suonare dal vivo Dave Krusen, Jeff Ament, Mike McCready, Stone Gossard ed Eddie Vedder sia tutt'ora un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Tanti i brani previsti in scaletta, come: "Release", "Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town", "Do The Evolution", "Given To Fly", "Wishlist", "Even Flow", "Corduroy", "Immortality", "Eruption", "You Are", "Daughter", "Mankind", "I Got Id", "Porch", "Footsteps", "Black", "Alive", "Rockin’ in the Free World" e "Yellow Ledbetter".

Come raggiungere lo Stadio Olimpico. Situato all'interno del Foro Italico, il complesso sportivo del CONI posto presso Monte Mario, lo Stadio è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 32-69-168-446-628; in tram, linea 2; in metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, sono previste in zona diverse aree adibite a parcheggi.