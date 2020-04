in foto: Coronavirus nel Lazio

Oggi, venerdì 10 aprile, i nuovi contagi nel Lazio sono 154 e buona parte di questi sono riferibili, ancora una volta, alle case di riposo del territorio. Solo per fare un esempio, dei 33 nuovi casi della provincia di Viterbo ben 31 arrivano dalla casa di riposo Villa Noemi di Celleno e proprio in questo comune non sono escluse ulteriori e più ferree misure di contenimento. Anche a Frosinone, informa la Asl di riferimento, continuano i controlli nelle Rsa del territorio e nella Asl Roma 6, quella dei Castelli Romani, rimangono sotto stretto controllo la casa di riposo di Albano, Villa Nina di Frattocchie, San Raffaele di Rocca di Papa e Ini di Grottaferrata. Ancora, per quanto riguarda la Asl Roma 3 la maggior parte dei nuovi casi al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia. Rimangono bassi anche oggi i nuovi contagi a Roma città. Nella Capitale sono sotto controllo, per il momento, le situazioni al Selam Palace, dove i casi positivi sono stati posti in isolamento domiciliare, e al carcere di Rebibbia, dove tutti i tamponi sono risultati negativi.

In merito alla situazione delle strutture residenziali, precisa la Regione Lazio, "l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha realizzato un Survey nazionale sul contagio da COVID-19 aggiornato al 6 aprile che registra per il Lazio un tasso di mortalità dieci volte inferiore a quello della Lombardia: 0,7% contro 6,8%".

Ospedale Bambino Gesù, 9 bambini ricoverati: tutti in buone condizioni

Per quanto riguarda i pazienti pediatrici affetti da covid-19, l'ospedale Bambino Gesù informa che ad oggi sono 9 i bambini ricoverati nel centro Covid di Palidoro, tutti in buone condizioni. Con loro ci sono anche sei mamme, pure loro in buone condizioni cliniche.