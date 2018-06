I Negramaro sono pronti per infiammare lo Stadio Olimpico sabato 30 giugno con il loro "Amore che Torni Tour 2018". La band salentina, dopo aver registrato un sold out dietro l'altro con la precedente serie di concerti "La Rivoluzione Sta Arrivando", ha in serbo per tutti i fans un live potente ed unico; un ritorno attesissimo dopo l'uscita a novembre scorso del nuovo album di inediti, che ha visto debuttare direttamente al numero 1 di iTunes il primo singolo estratto "Fino all'imbrunire". Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 36,80 euro.

Una serata… Senza fiato! Con la prima data di Lignano Sabbiadoro il 24 giugno allo stadio Teghil, è stata resa ufficiale la scaletta del nuovo show dei Negramaro. Una grande festa voluta ardentemente da Giuliano Sangiorgi, Lele Spedicato, Andrea Mariano, Ermanno Carlà, Danilo Tasco e Andrea De Rocco per celebrare l'ultimo lavoro discografico arrivato al culmine di un processo di crisi e maturazione. Tra novità e conferme, questi i brani in programma: "Fino all’imbrunire", "Ti è mai successo", "La prima volta", "Estate", "Sei tu la mia città", "Il posto dei santi", "Mi basta", "Amore che torni", "Attenta", "Parlami d’amore", "Per uno come me", "L’amore qui non passa", medley "Basta così/Solo per te/Solo 3 minuti/Sei", "Lo sai da qui", "L’immenso", "Via le mani dagli occhi", "Ci sto pensando da un po’", "Senza fiato" (tributo a Dolores O'Riordan), "Meraviglioso", "Mentre tutto scorre" e "Nuvole e lenzuola".

Come raggiungere lo Stadio Olimpico. Posto all'interno del Foro Italico, il complesso sportivo del CONI situato presso Monte Mario, lo Stadio è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 32-69-168-446-628; in tram, linea 2; in metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, sono previste in zona diverse aree adibite a parcheggi.