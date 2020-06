in foto: Foto di repertorio

I mercati di Roma potranno rimanere aperti anche la sera, fino alle 22 nei giorni feriali, il sabato fino alle 23 e la domenica fino a mezzanotte. Così si legge nella nuova ordinanza firmata dalla sindaca della Capitale, Virginia Raggi. L'apertura nei giorni infrasettimanali è fissata tra le 7 e le 22. I mercati su sede propria coperti in regime di autogestione il sabato potranno aprire fino alle 23, la domenica e nei festivi infrasettimanali potranno aprire tra le 7 e le 24. I mercati su sede propria coperti in regime di gestione ordinaria il sabato potranno aprire fino alle 23, mentre la domenica e i festivi infrasettimanali avranno la facoltà di aprire tra le 7 e le 22. I mercati a gestione di terzi il sabato potranno aprire fino alle 23, domenica e festivi infrasettimanali nell'arco compreso tra le 7 e le 23. L'ordinanza non si applica al Mercato di Campo de' Fiori.

"Disciplinare gli orari del commercio su area pubblica ha una duplice valenza: da un lato rende la disciplina chiara e razionalizzata, sostituendo una frammentazione di ben 5 precedenti ordinanze, in ottica di semplificazione, in un unico atto; dall'altro consente un'erogazione dei servizi a tempistica differenziata, in funzione delle esigenze della cittadinanza", ha spiegato Carlo Cafarotti, Assessore capitolino allo Sviluppo economico.

"Orari più flessibili per i mercati che potranno aprire anche la sera. Con questa ordinanza a completamento del Regolamento del Commercio su Area Pubblica si permette la fruizione dei servizi unita alla somministrazione ed al consumo sul posto anche serale per una nuova vita sociale nei mercati di Roma Capitale. Non servirà più la maggioranza degli operatori per permettere di protrarre l'orario che d'altra parte non rappresenta un obbligo per chi non vuole fornire servizi in orario serale. Si ribadisce anche che i posteggi fuori mercato devono esercitare negli orari dalle 7 alle 22 nel rispetto dei diritti dei lavoratori e del decoro. I posteggi infatti dovranno essere liberati negli orari di chiusura", le parole di Andrea Coia, presidente della Commissione Commercio.