in foto: I Giardini Segreti della Galleria Borghese

In occasione delle Giornate Fai del 27 e 28 giugno saranno visitabili parchi e giardini storici, boschi, orti botanici, giardini segreti e dimenticati in tutta Italia e anche nel Lazio. Dall'orto botanico di Roma fino al semenzaio che ogni anno produce il verde urbano e i fiori per la città. Si tratta, spiega il Fai, "di un’iniziativa per risvegliare la curiosità e l’intelligenza dinnanzi a ciò che ci circonda, per interrogarci – come scrive Goethe – su ciò che abitualmente vediamo ma non conosciamo se non in superficie, e che vedrà protagonisti anche tutti i Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, per l’occasione anch’essi concentrati su proposte “all’aperto” declinate sul patrimonio verde".

Giornate Fai Sabato 27 e domenica 28 giugno: i luoghi visitabili del Lazio

Gaeta (Latina): Il Giardino delle Palme ospita centoquaranta specie diverse di palme da tutto il mondo

Norma (Latina): Il Parco Archeologico di Norba offre la possibilità di visitare una città romana di epoca repubblicana (risalente all'81 avanti Cristo). I suoi abitanti la incendiarono per non essere catturati da Silla durante la Guerra Latina.

in foto: Norma

Poggio Catino (Rieti): Il Catino nasce accanto a una ‘dolina carsica', risultato di millenni di attività corrosiva. Il paese ha origini longobarde ed è stato costruito alla fine del VII secolo accanto a questa dolina da cui prende il nome. Ha una Rocca e una Torre pentagonali.

in foto: Poggio Catino, Rieti

Rieti: Cortile e terrazza dell'Ospedale Vecchio e la Chiesa di Sant'Antonio abate. All'interno dell'Ospedale Vecchio c'è una grande terrazza panoramica da cui si può osservare il Monte Terminillo. È un luogo misterioso che non è più visitabile da molti decenni.

Roma: Aranciera e Semenzaio di San Sisto Vecchio. Nel 1810 il prefetto di Napoleone progettò un semenzaio per produrre le piante destinate ai viali e ai parchi pubblici di Roma. Come luogo fu scelta la vallata delle Camene, tra il Celio e le Terme di Caracalla. Nel parco ci sono piante provenienti da tutto il mondo, serre e l'arancera con facciata neoclassica. Qui si coltivano le azalee che vengono esposte ogni anno a Trinità dei Monti.

Roma: I Giardini Segreti della Galleria Borghese erano pieni di fiori esotici, narcisi, tulipani preziosi, giacinti a disposizione degli ospiti della corte di Scipione Borghese.

Orto Botanico di Roma: ha un'estensione di 12 ettari e ospita 2500 specie vegetali. Le Fontane e i viali tracciati nel Settecento da Ferdinando Fuga regalano al visitatore l’emozione di

osservare pregiati elementi architettonici perfettamente inseriti fra i numerosi alberi.