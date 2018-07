in foto: In foto: Matteo Barbieri

I funerali di Matteo Barbieri si terranno venerdì mattina presso la chiesa di San Fulgenzio alla Balduina, Roma nord. Così riporta il Messaggero. Matteo, 19 anni, è stato ritrovato morto dopo dieci giorni dalla sua scomparsa sulla via Braccianese. Era sparito dopo aver finito il suo turno come cameriere al ristorante Capperi in via Damiano Chiesa, proprio alla Balduina. Aveva mandato un sms alla fidanzata e si era avviato in moto verso Anguillara, dove aveva preso un appartamento insieme a un amico.

I dubbi sulla morte di Matteo Barbieri

Il legale della famiglia di Matteo ha spiegato ai cronisti di ‘Chi l'ha visto?', la trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli, tutti i dubbi sulla dinamica della morte del ragazzo. Il 19enne ha battuto la testa, che era protetta dal casco, contro un albero in un fosso laterale della carreggiata, ma non c'è nessun segno di frenata sulla strada. Forse, ipotizza l'avvocato, si è voltato per guardare qualcuno che lo seguiva o comunque per altre ragioni. Altro particolare che non torna è il fatto che sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere non è stata trovata una parte del suo smartwatch e neanche il suo cellulare. L'ultima traccia gps dello smartphone è stata registrata circa un chilometro e mezzo prima. Negli ultimi mesi c'erano stati alcuni litigi in famiglia, "ma la situazione si era calmata – ha spiegato la mamma Maria ai microfoni di Fanpage.it – l'ho sentito il pomeriggio prima della sua scomparsa ed era tranquillo. Dovevamo vederci domenica a casa della nonna'.