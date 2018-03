Il via è previsto per il prossimo lunedì, 26 marzo. Alle 9 del mattino prenderanno servizio al Parco di Colle Oppio, una serie di giardinieri molto speciali. Sono diciotto detenuti del carcere romano di Rebibbia che si renderanno utili, nel primo di una serie di ville e parchi di cui curerannp la manutenzione. Il progetto, volto al reinserimento socio-lavorativo delle persone che stanno espiando la pena, parte dopo la sottoscrizione dell'accordo congiunto tra Campidoglio e Ministero della Giustizia e la successiva firma del protocollo d'intesa per i ‘lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale'.

Lo annuncia il Campidoglio spiegando che il piano "coinvolgerà successivamente anche gli altri Istituti penitenziari". Il progetto si fonda su attività di "lavoro volontario e gratuito, tiene conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative e promuove un percorso di sensibilizzazione al rispetto del bene comune, alla legalità, all'osservanza delle regole e delle norme, come elementi imprescindibili per il percorso di reintegrazione del reo – si spiega -. L'attività, che prevede l'impegno in strada 5 giorni a settimana, durerà 6 mesi sotto il controllo diretto e la supervisione della polizia penitenziaria.