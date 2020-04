Crescono gli spostamenti a Roma e nel Lazio rispetto alla media nazionale, ma per lavoro, mentre resta bassa la presenza in parchi e aree verdi e crolla l'utilizzo dei mezzi pubblici. È quanto emerge dai dati di Google e di Waze, aggiornati al 15 aprile e riconducibili a 2-3 giorni precedenti in queste settimane d'emergenza coronavirus. L'italia come il resto del Mondo si trova a fronteggiare la pandemia, e ha messo in atto delle misure di contrasto alla diffusione del contagio. I dati di Google riguardano nel dettaglio ogni Stato, suddiviso per regioni, mentre quelli di Waze riportano informazioni raccolte grazie al contributo degli utenti. Secondo quanto emerge, l'Italia è il Paese più rispettoso al Mondo dello stop agli spostamenti.

A Roma e nel Lazio aumentano gli spostamenti

Per Google, dopo un primo periodo di congestione degli spostamenti nella Capitale, fino al 61%, e nell'intero territorio della regione, questa settimana ci si muove di più. Si esce di casa per salire in macchina però, fondamentalmente per recarsi verso il luogo di lavoro, essendo Roma sede di Ministeri e di importanti centi decisionali. Se gli spostamenti per lavoro aumentano, sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al resto d'italia resta l'assenza da parchi, ville e aree verdi. Per quanto guarda il fronte dei mezzi pubblici, la percentuale registra un crollo che si attesta sul – 83% e -78%. Chi si sposta infatti, predilige utilizzare la propria auto.

L'Italia primo Paese al Mondo per stop agli spostamenti

Secondo quanto riporta Waze, applicazione che basa le sue informazioni sull'apporto di dati inseriti da motociclisti e automobilisti, "In Italia la mobilità è scesa di oltre il 90%. Dall’8 marzo, giorno in cui è stato dichiarato il blocco totale per la Lombardia, nella città di Milano il traffico ha registrato una diminuzione complessiva pari all’86%. A partire dal 10 marzo, invece, giorno in cui il Governo ha dichiarato il lockdown a livello nazionale, il traffico nelle strade si è ridotto fino a -87%, dato confermato anche dalla città di Roma in cui il traffico è calato di 86 punti percentuali".