Sono in totale 44 i comuni del Lazio chiamati alle urne il prossimo 4 marzo 2018 per il rinnovo delle amministrazioni locali. Le elezioni comunali si svolgeranno nel corso dell'Election Day, in cui si sono in programma anche le politiche per la formazione del nuovo governo del Paese e le Regionali. Sono dieci i centri con più di 15mila abitanti in cui ci saranno le consultazioni, tra cui Ferentino, Aprilia, Cisterna di Latina, Formia, Anzio e Pomezia, e 34 quelli con meno di 15mila abitanti, solo Viterbo, invece, tra le città capoluogo. Ecco, di seguito, l'elenco completo dei Comuni della regione che andranno al voto in primavera e provincia per provincia.

Frosinone.

Amaseno

Aquino

Arpino

Atina

Boville Ernica

Ferentino

Filettino

Fiuggi

Pico

Pignataro Interamna

Serrone

Torrice

Villa Latina

Villa Santa Lucia

Latina.

Aprilia

Bassiano

Campodimele

Cisterna di Latina

Formia

Lenola

Sonnino

Rieti.

Belmonte in Sabina

Borgorose

Varco Sabino

Roma.

Affile

Anzio

Cerreto Laziale

Cervara di Roma

Fiumicino

Gallicano nel Lazio

Magliano Romano

Morlupo

Pomezia

Roccagiovine

Sacrofano

San Cesareo

Santa Marinella

Valmontone

Velletri

Viterbo.

Sutri

Valentano

Vallerano

Vignanello

Viterbo