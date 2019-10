I cinghiali che scorrazzano per le strade e i parchi di Roma potranno essere abbattuti. Questa la decisione del Campidoglio per arginare il fenomeno degli ungulati che scorrazzano rovistando nei cassonetti dei rifiuti. La giunta capitolina ha approvato la delibera 190 sul "controllo numerico" dei cinghiali, un protocollo d'intesa con Regione Lazio e Città Metropolitana. Gli avvistamenti in città risultano particolarmente frequenti nel quadrante Nord e comprendono i numerosi esemplari presenti all'interno della Riserva Naturale dell'Insugherata, che spesso si avvicinano al centro urbano, attratti dalla spazzatura, creando un rischio per residenti e automobilisti.

Come verranno catturati i cinghiali

Ad occuparsi del controllo degli esemplari al di fuori delle aree protette saranno i veterinari delle Asl, che opereranno secondo il protocollo tecnico Ispra e nello schema di procedura operativa predisposto dal tavolo di coordinamento. Gli interventi, che non sono considerati come caccia, potranno essere svolti sia di giorno che di notte. I cinghiali sorpresi lungo le strade o nei parchi saranno catturati con gabbie o trappole, con la somministrazione di farmaci sedativi o anestetici a distanza, e dove necessario, colpiti con arma da fuoco. È previsto l'abbattimento immediato, oppure il trasferimento in allevamenti per il consumo alimentare.

Come segnalare la presenza dei cinghiali per strada

A segnalare la presenza dei cinghiali potranno essere gli stessi cittadini tramite un indirizzo email e negli accordi sarà coinvolta anche la polizia locale di Roma Capitale. Vietato dare da mangiare ai cinghiali, pena sanzioni, di contro il Comune di Roma si impegna a mantenere le strade sgombre da rifiuti organici che possano attirarli, spingendoli a uscire dalle aree protette. Un intervento che, come specificato nella delibera, mira anche ad arginare gli incidenti stradali provocati dalla presenza degli animali sulla carreggiata.