in foto: (immagine d’archivio)

Paura per due carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo, di pattuglia a bordo di un'auto. I militari, in transito in via Pietro de Francisci, zona Aurelio, hanno notato un camper sospetto e hanno deciso di controllarlo. All'interno del mezzo si trovava un cittadino palestinese, senza fissa dimora e con precedenti. Gli accertamenti dei carabinieri hanno rivelato che il camper era sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria e della revisione periodica. Non appena il 31enne si è reso conto che i carabinieri si apprestavano a multarlo, ha afferrato un coltello da cucina dall'interno del camper e si è scagliato contro uno dei militari. Fortunatamente i due carabinieri sono riusciti subito a disarmarlo e lo hanno bloccato, evitando pesanti conseguenze per loro. Il 31enne è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove rimarrà in attesa del processo per direttissima. Da quanto accertato, è emerso che la furia dell'uomo è esplosa non appena si è reso conto che le conseguenze del mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge avrebbero portato a una multa, ma anche al sequestro del mezzo (come poi avvenuto), di fatto la dimora dove il 31enne soggiornava prima del suo gesto sconsiderato: probabile che adesso, dopo il breve soggiorno in caserma, per il 31enne si apriranno le porte del carcere.