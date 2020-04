in foto: Virginia Raggi

I buoni spesa di Roma Capitale saranno distribuiti anche negli uffici postali presenti sul territorio. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, spiegando che è stato stipulato un accordo tra il Comune e Poste Italiane. Lo scopo è di rendere più veloce la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie, e di raggiungere tutto il territorio di Roma. In questo modo dovrebbe essere più facile accedere ai ticket per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. "Grazie alla collaborazione con Poste Italiane facciamo un ulteriore passo in avanti per garantire che i Buoni Spesa raggiungano velocemente le famiglie che ne hanno bisogno – ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi – L’Amministrazione della Capitale d’Italia e una delle più grandi aziende pubbliche del Paese si uniscono per offrire un grande servizio ai cittadini. È un esempio di quanto sia importante lavorare insieme, a tutti i livelli, per affrontare questa emergenza. Solo uniti la supereremo, uscendone più forti di prima".

Come ritirare i buoni spesa alle Poste

Chi ha diritto ai buoni spesa e ne ha fatto richiesta nei giorni passati, riceverà una comunicazione via sms o per e-mail con i dettagli e le modalità per il ritiro dei ticket cartacei. Non si potrà andare prima agli sportelli: bisognerà attendere il messaggio di disponibilità per poter andare a ritirarli. Senza e-mail o senza sms non sarà dato nessun blocchetto. Oltre ad andare a prenderli alla posta, i buoni spesa possono essere consegnati anche nelle modalità previste inizialmente: mediante applicazione per smartphone, oppure a domicilio.