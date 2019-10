Sulla liquidazione di Roma Metropolitane, la municipalizzata capitolina che si occupa della progettazione e della realizzazione delle linee di metropolitana, la maggioranza si è spaccata. Non tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle sono d'accordo con la decisione della sindaca Virginia Raggi e oggi, proprio per questo, le commissioni Bilancio e Trasporti, riunite congiuntamente proprio per discutere della questione, hanno deciso di non esprimere un parere sulla delibera della giunta. "Se siete pronti a portarla in Aula non si capisce perche' non siete disposti a votarla in commissione", ha commentato la consigliera del Pd Ilaria Piccolo. E il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina: Così si crea un precedente pericoloso: voglio che i presidenti delle commissioni spieghino perché la commissione non esprimerà parere".

Subito dopo la non decisione delle commissioni è stata convocata la conferenza dei capigruppo per valutare se procedere con il consiglio comunale (la seduta, convocata alle 17, è tuttora sospesa) e aprire, seppure senza parere delle commissioni, la discussione in aula. La riunione, tuttavia, alle 23 ancora non è finita. All'interno della stessa maggioranza, come detto, la scelta di chiudere la società partecipata non è condivisa da tutti e le tensioni tra i 5 Stelle, stando a quanto riportano le agenzie, sarebbero ben visibili nei corridoi del Campidoglio.

Intanto l'amministratore unico dimissionario di Roma Metropolitane, Marco Santucci, ha portato gli atti alla Corte dei Conti "affinché sappia". "Valutate bene tutti i profili amministrativi e penali di quello che comporta la liquidazione di Roma Metropolitane", ha proseguito l'amministratore, non escludendo l'ipotesi di portare gli atti anche in procura.