in foto: Alessandro Borghese

Sarà dedicata alla Riviera di Ulisse, il parco regionale che comprende Gaeta, Sperlonga e il Circeo, la quarta puntata dell'ultima stagione di ‘4 Ristoranti', il programma condotto da Alessandro Borghese. In palio c'è il titolo di miglior ristorante gestito da marito e moglie e i quattro locali in gara sono Bistrot 23 di Andrea Casale (Sabaudia), Ricciola Saracena (Sperlonga) di Silvia Mazzone, La Tana degli Artisti (Terracina) di Rossella Errigo e Lacocina (Gaeta) di Massimo Popolla. Il bonus di 5 punti sarà assegnato da Borghese valutando le ricette dei ristoratori con protagoniste le alici. Ormai famoso è il meccanismo della gara: i ristoratori dovranno giudicare il locale degli avversari con un punteggio da 0 a 10 per quattro categorie: location, menu, servizio e conto. Rimarrà segreto fino all'ultimo il voto di Alessandro Borghese, che verrà svelato solo alla fine.

I ristoranti in gara, 4 Ristoranti Alessandro Borghese – Riviera di Ulisse

Bistrot 23 (Sabaudia): titolare e chef è Andrea (33 anni), mentre la sala è gestita dalla compagna Marta. Uno dei piatti simbolo del locale è la rivisitazione della Cacio e Pepe: un bauletto di pasta cotta nel brodo di ombrina ripieno di ricotta, pecorino e parmigiano, servita su un carpaccio di ombrina.

Ricciola Saracena (Sperlonga): Titolare e chef è Silvia, mentre il compagno, Marco, si occupa della sala e dei vini. Il locale si trova in uno dei vicoletti del borgo di Sperlonga e in passato era frantoio. La cucina è tradizionale e le ricette quelle tipiche del territorio: ravioli di ricotta di bufala con pomodorini gialli e colatura di alici di Anzio, Pesce spada con caponatina di melanzane, per esempio.

La Tana degli Artisti (Terracina): Rossella è la chef, mentre Mario, il marito, si occupa della sala ed è il titolare del ristorante. Il loro locale è stato costruito su un vecchio porto romano e all'interno c'è addirittura un pavimento del 324 avanti Cristo.

Lacocina di Popolla (Gaeta): Massimo è titolare e cuoco, mentre Anna gestisce la sala. Si trova in una piazzetta di Gaeta vecchia e il pesce è, ovviamente, il padrone del menu: baccalà pastellato con la scarola, un esempio dei piatti inseriti nel menu.

La puntata andrà in onda martedì 15 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand.