in foto: La cagnolina Hope

È stata trovata in un campo rom di Roma in pessime condizioni di salute. Hope è una cagnolina di tre mesi che era stata sottoposta a brutali violenze, tali da farle perdere l'uso delle zampe posteriori. L'associazione Animalisti italiani onlus l'ha prelevata dal canile comunale della Muratella, salvandola da morte certa: sarebbe stata soppressa perché paraplegica. "Il nostro gesto è un dovere verso la vita – ha spiegato Riccardo Manca, vice Presidente di Animalisti Italiani onlus – Chi ama gli animali li rispetta in quanto esseri viventi, con pari dignità e gli stessi diritti che spettano ad ogni creatura. L’eutanasia dovrebbe essere una scelta di libertà e non una condanna a morte solo perché diversamente abili. Hope rappresenta una ‘speranza' di vita, quella possibilità che gli è stata negata due volte. Non siamo certi che potrà tornare a camminare in maniera autonoma, ma abbiamo il dovere morale di regalarle un'aspettativa di vita migliore. È un percorso arduo, ma le cure che sta ricevendo e la scoperta dell'amore la stanno aiutando nella riabilitazione motoria".

La storia della cagnolina ha commosso il web, che finora si è attivato con migliaia di condivisioni. Adesso però gli animalisti che l'hanno salvata chiedono un gesto concreto: "Martedì 11 settembre 2018 alle ore 19.30 presso la Pizzeria Frontoni in via Assisi n.117 a Roma (zona metro Ponte Lungo) si terrà una cena di beneficenza per la piccola Hope – ha scritto sulla propria pagina Facebook il dirigente nazionale di Animalisti italiani onlus Rinaldo Sidoli – La quota di partecipazione prevista è 20 euro di offerta minima a persona e il ricavato della serata servirà a sostenere parte delle spese mediche necessarie alla sua ripresa". Da luglio, quando è iniziata la sua lenta riabilitazione, le condizioni di Hope sono migliorate: la cagnolina ha riacquistato l'uso di un arto posteriore e soprattutto ha recuperato la voglia di giocare con gli altri cani, muovendosi tramite un carrellino: L'abbiamo salvata da soppressione. Faremo di tutto per farla camminare", ha scritto Sidoli. Su Facebook sono presenti tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione alla cena solidale.