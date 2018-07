L'Holi Beach Party arriva sulla spiaggia di Roma. Un'esplosione di colori, festa della gioia, dell'amore e del divertimento. L'evento è fissato in calendario per giovedì 12 luglio al Singita Miracle Beach di Fregene, in via Silvi Marina 223, sul litorale della movida romana. La serata inizierà intorno alle ore 19 e sarà accompagnata da musica in riva al mare e da una nube di polvere colorata.

Holi Festival: cos'è e che significa?

La festa di Holi ha radici antichissime ed è parte della cultura induista. Simboleggia la vittoria del bene sul male, l'eguaglianza tra le caste e la libertà di espressione dell'individuo. Secondo la tradizione viene celebrata il giorno successivo alla prima notte di luna piena del mese di marzo ed è originariamente legata ai festeggiamenti in onore del raccolto e della fertilità della terra, segna la fine dell’inverno e l’avvicinarsi della primavera. L’Holi è anche la festa degli innamorati, che si colorano il viso a vicenda in segno d’amore, in ricordo della leggenda del il dio Krishna che, geloso della bellezza e del candore della pelle dell’amata Radha, un giorno le dipinse la faccia con dei colori. Nelle città di Vrindavan e Mathura, nell’India del nord, dove Krishna trascorse la sua infanzia, il festival di Holi ha una durata di 16 giorni. In tutto il Paese adulti e bambini aspettano questa ricorrenza che autorizza a schizzare e colorare gli altri per le strade. Questa consuetudine, tramandata nel corso dei secoli, è divenuta una vera e propria festa popolare. I festeggiamenti prevedono canti, balli e per le vie delle città e dei villaggi. Le persone con i volti dipinti si trasformano in arcobaleni viventi e si lanciano reciprocamente addosso secchi di polvere colorata.

Come arrivare al Singita Miracole Beach di Fregene