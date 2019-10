Halloween, la notte più paurosa che ci sia, sta arrivando. Manca pochissimo al 31 ottobre e Roma, con tanti eventi in programma per bambini e adulti è pronta per trasformarsi in una città dell'orrore. Tra zucche intagliate e illuminate, scheletri e mostri, la festività americana è ormai diventata da anni una ricorrenza irrinunciabile anche in Italia. Una festa tanto attesa all'insegna del divertimento e del travestimento, una notte magica e piena di fascino, durante la quale è possibile diventare la maschera che si desidera, scegliendo tra i classici fantasmi, streghe, zombie o, ad esempio, tra i cattivi dei supereroi. Tantissimi nella Capitale gli appuntamenti tra cui scegliere.

Halloween al Magic Land

Al Magic Land di Valmontone fino al 31 ottobre l'atmosfera è da brivido con le Halloween Horror Nightmare, serate per grandi e piccini in cui il parco divertimenti sarà invaso da maschere terrificanti. I visitatori potranno sfidare i mostri, provando percorsi e labirinti pullulanti di zombi, mummie dell'Antico Egitto e clown. L'ingresso è gratuito per i bambini mascherati con altezza inferiore 1 metro e 40 centimetri, accompagnati da un adulto pagante.

Halloween a Cinecittà World

Cinecittà World dalle ore 16 spalanca le porte per un Halloween all'insegna della realtà virtuale con Assassin's Creed, saga da 100milioni di copie. Il visitatore vestirà i panni del protagonista Bayek, per un'esperienza da brividi nel parco divertimenti del Cinema e della tv di Roma. Per adulti e bambini musica, divertimento e attrazioni.

Halloween allo Zoomarine

Allo Zoomarine c'è una sfida per la maschera più terrificante. I vincitori potranno dormire in tenda nell'Horror Night Camp. Dalle ore 10 alle 17 il parco acquatico festeggia il 31 ottobre con sette nuovi percorsi del terrore. I bambini mascherati e di altezza fino a 1 metro e 30 centimetri entrano gratis.

Halloween al Luneur Park

Il Luneur Park si anima con balli e parate in maschera di artisti e trampolieri e alle ore 19 uno spettacolo. Zucche, ragnatele e scheletri accoglieranno il visitatore per uno spaventoso "Dolcetto o scherzetto?". Aperti per l'occasione, labirinti infestati da mostri, dove il visitatore dovrà trovare il coraggio di addentrarsi.

Festa di Halloween al Forte Prenestino

Halloween anima la notte del 31 ottobre al Forte Prenestino in via Federico Delpino, con un benefit party ‘Mostruosamente Forte' a partire dalle ore 19. In programma la messa in funzione e la visita di tutti i laboratori del centro sociale, aperitivo, musica e mostre, show e dj set.