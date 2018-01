Ha una crisi respiratoria mentre sta guidando su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli agenti lo rintracciano e gli salvano la vita. E' accaduto ieri sera in direzione di Ostia, subito dopo le uscite per il Grande Raccordo Anulare. Una donna ha fermato una pattuglia di vigili urbani e ha chiesto aiuto raccontando che il compagno aveva male al cuore e l'aveva chiamata mentre era alla guida della sua automobile. Poco prima di perdere conoscenza era riuscito a fornire indicazioni utili alla donna in merito alla sua posizione. I vigili urbani, appartenenti al gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della polizia locale di Roma, hanno ascoltato la donna e si sono messi immediatamente alla ricerca dell'automobile con l'uomo a bordo.

La Renault Clio grigia è stata trovata nei dintorni di Mezzocammino, ferma sul ciglio della strada, completamente al buio e senza luci di emergenza. Il conducente, un ragazzo di 30 anni, è stato trovato all'interno del mezzo sofferente e praticamente incosciente. Vista la situazione, i vigili hanno deciso di rompere il vetro di uno dei finestrini per aprire la macchina e soccorrere il 30enne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio. Stando a quanto si apprende, il ragazzo è fuori pericolo di vita.