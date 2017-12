in foto: Foto Sestini per Polizia dello Stato

Si chiamano Francesco Donadio e Alessandro Bramucci i due agenti della Polizia Stradale di Cerveteri-Ladispoli che ieri, giorno di Santo Stefano, hanno salvato la vita a una bambina di nove anni. La piccola ha avuto un attacco epilettico mentre viaggiava con la sua famiglia sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. I genitori hanno immediatamente fermato l'automobile sulla corsia d'emergenza e hanno chiamato i soccorsi. La figlia, però, peggiorava velocemente, ormai il suo volto era diventato viola, non respirava e la lingua era arrotolata in bocca.

Chiesto un encomio per i due agenti eroi.

I due agenti della polizia stradale di Cerveteri, di pattuglia sull'autostrada, hanno accostato la volante e sono subito intervenuti praticando alla bimba le manovre salvavita. Poi, in seguito all'arrivo dell'ambulanza, la piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Civitavecchia e in seguito, con un'eliambulanza, al Policlinico Gemelli di Roma. Il primo intervento dei due poliziotti, spiegano i medici, è stato decisivo e ora la bimba è fuori pericolo, anche se tuttora rimarrà ricoverata per accertamenti. Per i due agenti il comandante Claudio Paolini chiederà un encomio al comando centrale.