in foto: La rapina in una farmacia di Guidonia

Marito e moglie nella vita, complici nelle rapine. Ieri i due ‘Bonnie e Clyde' hanno rapinato una farmacia di Villanova d Guidonia e sono scappati con 5mila euro di bottino. L'uomo è entrato nella farmacia, ha minacciato le addette con una pistola e poi è uscito con tutti i soldi delle casse, che erano chiusi in una busta di plastica, e ha raggiunto la complice che era poco distante ad attenderlo in macchina, pronta a mettere in moto e a fuggire.

Fortunatamente le farmaciste hanno subito avvertito i carabinieri e così i militari hanno potuto intercettare i due rapinatori pochi minuti dopo il colpo, mentre questi ultimi cercavano di disfarsi dei loro abiti, del casco e della pistola, rivelatasi falsa.

I carabinieri del Comando Compagnia di Tivoli hanno arrestato B.M. e G.E., di 52 e 47, italiani e già noti alle forze dell’ordine, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I due sono stati ripresi anche dalle telecamere di sicurezza della farmacia e per questo non c'è alcun dubbio sulla loro colpevolezza. Stando ai risultati di successive indagini sulla coppia coordinate dalla procura di Tivoli, i due rapinatori sarebbero responsabili anche di altre rapine commesse nel territorio Tiburtino con identico modus operandi. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.