in foto: Il pesce sequestrato dalla Guardia Costiera a Guidonia

Cinquecento chili di pesce sono stati sequestrati al Car (Centro agroalimentare di Roma) di Guidonia. La merce, priva ogni indicazione sulla tracciabilità, era pronta a rifornire i ristoranti e le pescherie della Capitale. L'operazione è stata eseguita dagli uomini della Guardia Costiera di Roma in collaborazione con gli agenti della Polizia Stradale sottosezione di Roma. In tutto sono state elevate sanzioni per un totale di 7.500 euro.

Controlli al Centro agroalimentare di Guidonia

Stando a quanto si apprende, gli uomini della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino, sotto il coordinamento del Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Civitavecchia, hanno controllato le modalità di conservazione del pesce, la messa in vendita e anche l'etichettatura. Come detto, la merce era priva delle informazioni minime obbligatorie in materia di tracciabilità. Sono state inoltre rilevate mancanze per quanto riguarda le procedure di autocontrollo, poiché diversi mezzi per il trasporto dei prodotti ittici freschi e congelati erano privi della Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentare al comune). Sono state state per questo elevate altre sanzioni amministrative per oltre 3mila euro.

Il Centro agroalimentare di Guidonia si sviluppa su una superficie di oltre 300mila metri quadrati, con 450 aziende presenti e un indotto che dà lavoro a 5mila persone. Il mercato ittico del centro fornisce 40mila tonnellate di prodotti ogni anno.