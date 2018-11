in foto: Fonte: La Presse

Mangiare bene e spendere poco è possibile, basta sapere dove. Nel Lazio sono 5 i migliori ristoranti individuati dagli ispettori Michelin, tre nella Capitale. La Guida Michelin 2019 debutta con 257 ristoranti Bib Gourmand e sarà presentata a Parma il prossimo 16 novembre. Si tratta di locali premiati perché propongono cibi di qualità a un prezzo contenuto, con un menù completo a meno di 35 euro nelle città capoluogo e e nelle località turistiche importanti. Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Toscana e Veneto la fanno da padroni, con il maggior numero di riconoscimenti. Lo scopo del team è di scoprire nuovi posti che offrono al cliente questo tipo di servizio in tutti gli angoli d'Italia. La missione di Michelin, fin dal 1889 è quella di contribuire al progresso della mobilità di beni e persone. Per quanto riguarda la tavola, immaginiamo un giro d'Italia pensato a misura degli amanti della cucina!

Guida Michelin 2019 Lazio: i 5 ristoranti Bib Gourmand

Nel Lazio sono 5 i migliori ristoranti Bib Gourmand, passando da nord a sud della regione:

Stuzzisco a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Un ambiente raffinato e soft dove poter gustare piatti a base di pesce, nella bellissima cornice del lago di Bolsena. La cucina pone un'attenzione particolare alla tradizione della Tuscia, con prodotti tipici e vino locale.

Domenico dal 1968 in via Satrico a Roma: Il locale propone un menù romano e vini delle cantine locali in un posto intimo, tra specchi, luci soffuse e candele.

Profumo di Mirto in via Amelia a Roma: Un angolo di Sardegna nel cuore della Capitale, dove potrete gustare le migliori specialità di pesce della cucina isolana con ingredienti di qualità.

Al ristoro degli Angeli in via Luigi Orlando a Roma: Specialità romane in una sala piccola e informale con i tavoli circondati da cassettiere e cristalliere rétro.

Mingone ad Arpino e Carnello, in provincia di Frosinone: Una cucina nazionale, a base di pesce e di carne, che si affianca la cucina del territorio. La materia prima, fornita da piccoli produttori locali, porta in tavola sapori freschi e genuini, il tutto in una cornice di affreschi da sogno.