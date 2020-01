in foto: Foto La Presse

Alla stazione Termini di Roma si segnala un guasto temporaneo ai sistemi informatici. Ritardi per tutti i treni in arrivo e in partenza dal principale scalo romano. Il ritardo a causa del guasto è stato comunicato dagli altoparlanti a bordo dei treni.

L'annuncio di LuceVerde alle 8: "Nodo di Roma: Dalle 6.55 la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma è rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini. Maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale".

Alle 8.35 circolazione in ripresa

Aggiornamento 8.20: i treni regionali fermi in alcune stazioni stanno cominciando a ripartire in direzione di Roma Termini.

L'annuncio ufficiale di Rfi: "Sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 8.35, la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, rallentata dalle 6.55 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini".