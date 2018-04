Aggiornamento ore 11: "la rete informatica della Regione è tornata operativa e molti servizi sono stati ripristinati. I problemi sono in via di risoluzione. I tecnici sono al lavoro per monitorare, ripristinare e risolvere tutti i servizi nel più breve tempo possibile, a partire da quelli sanitari. 112 e 118 non hanno subito alcuna interruzione".

Ospedali e Asl ferme a Roma e nel Lazio per un guasto ai sistemi informatici della Regione Lazio. La comunicazione pubblicata alle 10: "A causa di un importante guasto ai sistemi informatici della Regione Lazio tutti i sistemi informatici regionali risultano inattivi. Il guasto interessa gli uffici regionali, gli ospedali e le ASL. I tecnici informatici della Regione sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Seguono aggiornamenti". Alle 11 il guasto non è stato ancora risolto.

I sistemi informatici sono fondamentali per il pagamento del ticket nelle singole Asl e negli ospedali. Al momento, quindi, tutti i Cup regionali degli ospedali sono fermi e le code di utenti e pazienti aumentano in attesa della soluzione del problema tecnico. Fermo anche il servizio ReCup per le prenotazioni di visite e appuntamenti medici in tutte le Asl del Lazio.

Il guasto, si legge per esempio sulla pagina Facebook della Asl di Rieti, è in corso dalle prime ore della mattina: "ASL Rieti si scusa con i cittadini e informa che, sin dalle primissime ore di questa mattina, sta monitorando la situazione che coinvolge tutte le Aziende Sanitarie regionali, in attesa che i tecnici incaricati risolvano il guasto".