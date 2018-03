Mattinata di passione per chi si è recato alla stazione Termini di Roma: a causa di un guasto tecnico, infatti, ci sono stati diversi disagi a chi doveva viaggiare in treno. Corse soppresse e forti ritardi, tutto dovuto ad un temporaneo black-out energetico che ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico ferroviario per circa quaranta minuti.

I problemi sono iniziati attorno alle 10.50, quando l'apparato elettronico che regola la circolazione dei treni nella stazione di Termini si è bloccato, facendo di fatto saltare gli itinerari in entrata ed in uscita dei treni dalla stazione, fino alle 11.30 quando il guasto è stato risolto. La situazione però non è tornata subito alla normalità: un treno ad alta velocità, infatti, è stato bloccato alla stazione Tiburtina, facendo di fatto da "tappo" per tutti i treni in arrivo dal nord.

Se inizialmente i treni hanno iniziato ad accumulare ritardi di trenta minuti, la situazione è poi provvisoriamente peggiorata, "con ritardi medi di sessanta minuti e deviazioni di percorso", fa sapere Rfi, mentre "permangono i rallentamenti, con ritardi fino a sessanta minuti e riprogrammazione del servizio ferroviario, per i convogli in viaggio sulle linee Roma Termini – Cassino/Formia/Nettuno/Grosseto/Viterbo/Sulmona". Solo a partire dalle dodici e trenta circa, lentamente, il traffico ferroviario sembra essersi riavviato alla normalità.