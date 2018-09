in foto: Disagi stazione metro B Termini (Foto Omniroma)

Disagi sulla linea B della metropolitana di Roma. Treni in ritardo e rallentamenti a causa di un guasto. A comunicarlo è Infoatac che ha avvisato gli utenti su Twitter. È successo intorno alle ore 9.40 di questa mattina 20 settembre. Una folla di persone si è accumulata lungo le banchine delle fermate, in attesa dell'arrivo del convoglio. Non è ancora chiara la causa del guasto, né la tratta precisa in cui è stato registrato. Sono in corso le verifiche per risolvere il problema, si attendono i tecnici. Nonostante il ritardo dei treni, la circolazione non è stata interrotta.

Metro B: guasto riparato

Il guasto è stato riparato dopo circa un paio d'ore e la circolazione sta lentamente tornando alla normalità. Critiche tra i passeggeri che sui social network hanno commentato il disagio: "Non è possibile aspettare la metro un'eternità ed entrare stipati all'interno dei vagoni".