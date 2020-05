in foto: Le file fuori alla metro Anagnina

Circolazione rallentata sulla metro B a Roma a causa di un guasto tecnico. A quanto si apprende, il tratto interessato è quello tra Laurentina ed Eur Magliana: i tecnici sono al lavoro per consentire il ripristino della normale viabilità ferroviaria nel più breve tempo possibile. Ancora una mattinata di disagi per i pendolari romani che dopo le lunghe file per poter prendere la metropolitana, rischiano di fare tardi al lavoro a causa dell'ennesimo guasto.

I trasporti pubblici nella Fase 2

Proprio i mezzi pubblici sono molto attenzionati e regolamentati durante questo periodo di Fase 2, in cui la popolazione deve convivere con il coronavirus. Nelle metropolitane in particolare non è possibile entrare in più di trenta persone a volta nella stazione, mentre i treni possono contenere un massimo di 150 persone. Le persone sono obbligate a usare la mascherina e devono rispettare le distanze interpersonali di un metro. Anche sugli autobus bisogna seguire le linee guida emanate dalla Regione Lazio: nonostante questo, soprattutto nelle prime ore del mattino, i mezzi pubblici sono particolarmente affollati e rispettare le distanze è difficile.