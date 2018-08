Guasto elettrico sulla linea Roma-Formia. La circolazione ferroviaria è in tilt da questa mattina 16 agosto, quando intorno alle ore 11:30 la tratta FL7 ha iniziato a subire grandi ritardi e cancellazioni in direzione Formia, per un problema tecnico fra Cisterna di Latina e Latina. Su Twitter, Infotreno Lazio comunica che "I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti mentre i Regionali 12219 e 12286 (Roma Termini e Formia-Gaeta) oggi sono stati cancellati con i viaggiatori indirizzati, rispettivamente, sui treni i 2387 e 2388″. Una giornata da incubo per chi è rientrato dalle ferie, che, appena il giorno dopo Ferragosto si trova ad affrontare un'altra, l'ennesima giornata di passione da e verso la Capitale, per lavoro. Disagi anche a turisti.

Ritardi e cancellazioni

Su Facebook gli utenti si sono sfogati nei vari gruppi dedicati ai pendolari del Lazio e hanno denunciato "una situazione insostenibile". Il guasto alla linea sarebbe riguarderebbe la corrente elettrica. "Siamo stanchi, ogni giorno ce né una" scrivono gli utenti su Facebook. "L'estate è terribile per chi è costretto a spostarsi con i mezzi pubblici". Il maxi guasto di oggi è un occasione per ricordare anche la questione della riduzione delle corse: "Ad agosto secondo Trenitalia i pendolari non lavorano, ecco forse perché riducono le corse e trasformano i treni diretti in quelli che fanno tutte le fermate".