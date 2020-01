in foto: Foto di repertorio

Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea alta velocità Firenze – Roma a causa di un guasto agli impianti di circolazione. I treni viaggiano con un ritardo di circa 30 minuti. L'annuncio ufficiale sul sito Rfi: "Dalle 8.55 la circolazione ferroviaria sulla linea AV Firenze – Roma è rallentata, in direzione Roma, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a PM Rovezzano. Ritardi fino a 30 minuti per i treni in viaggio".

Guasto anche a Termini: stamattina ritardi fino a 80 minuti

Questa mattina si è verificato anche un guasto ai sistemi informatici della stazione Termini di Roma, che ha provocato ritardi anche fino a 80 minuti. Si legge sul sito Rfi: "Sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 8.35, la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, rallentata dalle 6.55 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 80 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e sette convogli limitati nel percorso".