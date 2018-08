Anzio e Nettuno senz'acqua almeno fino a stasera. Due delle località balneari preferite dai romani per trascorrere le loro vacanze estive rimarranno a secco per tutta la giornata di oggi. L'azienda Acqualatina comunica in una nota: "Si informa l'utenza che, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica di Via Ardeatina, nei Comuni di Anzio e Nettuno è in corso una Interruzione Idrica che si protrarrà fino alle ore 22:00 di oggi, 07/08/2018".

Guasto idrico, Anzio e Nettuno a secco: queste le zone interessate

Queste le zone interessate dalla mancanza d'acqua all'interno del territorio dei due comuni del litorale:

Anzio – Lavinio mare e Lido dei Pini Nettuno – Sandalo di Ponente. I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti".